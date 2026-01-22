Вероятность военного вторжения США в Канаду оценили

Политолог Дудаков назвал военное вторжение США в Канаду маловероятным

Сценарий военного вторжения США в Канаду маловероятен, полагает политолог-американист Малек Дудаков. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) Канады разработали модель гипотетического вторжения США в страну и возможных ответных действий.

На то, что военная эскалация со стороны США маловероятна, указывают и канадские чиновники, а своими сценариями вторжения они просто пытаются посылать негативные сигналы в адрес Вашингтона, считает политолог.

Не зря премьер-министр Канады Марк Карни побывал в Китае и заключил с КНР большую торговую сделку, в частности резко понизил тарифы на китайские товары и китайские электромобили, указал Дудаков.

«Он все это сделал в пику Трампу, который как раз вводит тарифы в отношении китайской продукции. И во время пресс-конференции в Китае Карни заявил о том, что Китай является на текущий момент в большей степени партнером Канады, чем США. Поэтому нынешние действия укладываются в общую канву усугубляющегося раскола между США и Канадой на фоне торговых войн и всех остальных противоречий», — поделился американист.

Но, по его словам, это не означает, что между странами произойдет какой-то открытый вооруженный конфликт, однако Канада постарается сделать свою экономику более независимой от экспорта и импорта с США.

«Мы сейчас видим то, что они надеются, например, построить нефтяные газовые трубопроводы к западному побережью для того, чтобы поставлять нефть и газ уже не только в США, но и на азиатские рынки. Также они могут пересмотреть, например, военные контракты, не закупать у американцев истребители F-35 и так далее», — рассказал эксперт.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что позиция Трампа по Венесуэле и Гренландии вызвала беспокойство в Канаде, власти и граждане которой опасаются, что их страна может стать следующей целью Вашингтона.

