Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:33, 22 января 2026МирЭксклюзив

Вероятность военного вторжения США в Канаду оценили

Политолог Дудаков назвал военное вторжение США в Канаду маловероятным
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Amber Bracken / Reuters

Сценарий военного вторжения США в Канаду маловероятен, полагает политолог-американист Малек Дудаков. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) Канады разработали модель гипотетического вторжения США в страну и возможных ответных действий.

На то, что военная эскалация со стороны США маловероятна, указывают и канадские чиновники, а своими сценариями вторжения они просто пытаются посылать негативные сигналы в адрес Вашингтона, считает политолог.

Не зря премьер-министр Канады Марк Карни побывал в Китае и заключил с КНР большую торговую сделку, в частности резко понизил тарифы на китайские товары и китайские электромобили, указал Дудаков.

«Он все это сделал в пику Трампу, который как раз вводит тарифы в отношении китайской продукции. И во время пресс-конференции в Китае Карни заявил о том, что Китай является на текущий момент в большей степени партнером Канады, чем США. Поэтому нынешние действия укладываются в общую канву усугубляющегося раскола между США и Канадой на фоне торговых войн и всех остальных противоречий», — поделился американист.

Материалы по теме:
«Куба — это цель номер один» Почему Дональд Трамп готов проводить военные операции по всему миру и какой сигнал он подает России?
«Куба — это цель номер один»Почему Дональд Трамп готов проводить военные операции по всему миру и какой сигнал он подает России?
14 января 2026
«Управы на него нет» Почему Дональд Трамп хочет присоединить Гренландию и как это изменит отношение к США в мире?
«Управы на него нет»Почему Дональд Трамп хочет присоединить Гренландию и как это изменит отношение к США в мире?
20 января 2026

Но, по его словам, это не означает, что между странами произойдет какой-то открытый вооруженный конфликт, однако Канада постарается сделать свою экономику более независимой от экспорта и импорта с США.

«Мы сейчас видим то, что они надеются, например, построить нефтяные газовые трубопроводы к западному побережью для того, чтобы поставлять нефть и газ уже не только в США, но и на азиатские рынки. Также они могут пересмотреть, например, военные контракты, не закупать у американцев истребители F-35 и так далее», — рассказал эксперт.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что позиция Трампа по Венесуэле и Гренландии вызвала беспокойство в Канаде, власти и граждане которой опасаются, что их страна может стать следующей целью Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ведет переговоры с США о замороженных активах. На какие цели Кремль готов отдать миллиарды долларов?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Сотрудники полиции спасли женщину из челюстей трехметрового крокодила

    Секс-коуч предложила парам необычный метод улучшения интимной жизни

    В Гренландии раскрыли план жителей на случай присоединения к США

    Зеленского вновь уличили в постановочном фото

    Вероятность военного вторжения США в Канаду оценили

    ArianeGroup сменит гендиректора

    Ревнивая москвичка напала на мужа с ножом и сама же спасла его

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok