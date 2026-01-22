Россияне объяснили невозможность накопить на первый взнос по ипотеке

26 % россиян не могут накопить на первый взнос по ипотеке из-за развлечений

Каждый четвертый россиянин (26 процентов) не может накопить на первоначальный взнос по ипотеке из-за трат на развлечения и импульсивные покупки. Причины, мешающие гражданам заработать на первый платеж по жилищному кредиту, выяснили аналитики Level Group. Результаты исследования публикует «Газета.Ru».

Большинство потенциальных заемщиков оттягивают с ипотекой, не успевая накопить на взнос из-за роста цен. Как признались опрошенные, накопленных средств в современных реалиях не хватает уже на этапе оформления кредита. Некоторые россияне опасаются, что не смогут купить жилплощадь до старости. По мнению 14 процентов участников исследования, копить на первый взнос по ипотеке сегодня невыгодно, такие респонденты предпочли выждать ослабления условий по ипотеке либо доступных им льготных программ.

Как показал опрос, 8 процентов россиян свои шансы обзавестись недвижимостью оценивают скептически. 7 процентов респондентов поделились, что все деньги, которые могли бы отложить на ипотеку, тратят в том числе на помощь родителям и аренду. Экономить на всем ради первого взноса в 2026 году решили 3 процента участников исследования, та же доля россиян планирует начать копить только после того, как погасят долги.

Прежде чем говорить о первом взносе, эксперты советуют накопить на первые 3–6 месяцев выплат, сформировав «подушку безопасности» — без нее любые накопления будут вызывать тревогу. Помимо этого, будущим заявителям рекомендуют воздержаться от ипотеки, если на нее будет уходить больше 40-50 процентов дохода: 30 процентов должны оставаться на привычные траты, а 10 процентов — на форс-мажоры.

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин копит на ипотеку с совершеннолетия.