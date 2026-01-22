Закопавший российского журналиста бывший полковник стал штурмовиком на СВО

Бывший полковник полиции Михаил Смирнов, расправившийся в 2004 году с журналистом «Фонтанки» Максимом Максимовым, отправился в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание.

По данным «Фонтанки», Смирнов освобожден из-под стражи по ходатайству военного комиссариата и ночью 22 января доставлен в воинскую часть, а в пятницу, 23 января, его отправят в Воронеж. Мужчина заключил трехлетний контракт с Министерством обороны России в июне 2024 года. «Смирнова ждет офицерская должность в штурмовом подразделении», — говорится в статье.

В марте 2025 года суд признал незаконным отказ следователя отправить фигуранта в зону СВО.

В конце декабря 2024 года экс-полковник полиции признался в инкриминируемом ему преступлении.