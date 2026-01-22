Реклама

Зеленский назвал способ прекратить вытирание ног о Европу

Зеленский: О Европу не будут вытирать ноги, если с ней будет Украина
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал способ прекращения вытирания ног о Европу. Трансляция его выступления на пресс-конференции в Давосе доступна на YouTube-канале офиса украинского лидера.

«Если Украина будет с Европой, о Европу никто не будет вытирать ноги», — подчеркнул Зеленский.

На этой же конференции он заявил, что европейские страны должны забирать российскую нефть с танкеров и продавать ее самостоятельно. Он отметил, что американский президент Дональд Трамп может останавливать суда, якобы относящиеся к «российскому теневому флоту», а европейцы — нет.

