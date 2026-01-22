Зеленский раскрыл состав делегации на переговорах с Россией и США в ОАЭ

Зеленский: На переговоры в ОАЭ поедут Буданов, Арахамия, Умеров и другие

На переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с Россией и США поедет вся переговорная группа Украины. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, его слова приводит телеканал «Новости.Live».

Как отметил Зеленский, в переговорах примут участие глава офиса президента, бывший руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и его заместитель Сергей Кислица, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов.

«Будет Умеров, будет Буданов, будет Кислица, Арахамия. И я попросил, чтобы Гнатов вылетел из Киева и обязательно был. (...) Это будет трехсторонняя встреча на уровне переговорщиков, посмотрим, какой будет результат», — сказал он.

Ранее Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу с участием представителей Украины, США и России. Он сказал, что переговоры пройдут в ОАЭ и будут продолжаться два дня.