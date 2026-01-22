Зеленский заявил о готовности документов по окончанию конфликта

Зеленский: Документы по окончанию конфликта на Украине практически готовы

Дипломатические документы, устанавливающие рамки окончания конфликта России и Украины, практически готовы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, трансляция его выступления на пресс-конференции в Давосе доступна на YouTube-канале офиса украинского лидера.

«Документы о завершении войны почти готовы. И Россия должна тоже быть готова», — заявил он.

В ходе выступления Зеленский также сравнил жизнь украинцев с фильмом «День сурка». По его словам, граждане Украины будто бы постоянно проживают один и тот же плохой день.

Ранее президент США Дональд Трамп передал сообщение российскому лидеру Владимиру Путину после встречи с Владимиром Зеленским. Лидер США выразил уверенность, что конфликт между Россией и Украиной должен в скором времени прекратиться.