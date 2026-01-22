Жестоко надругавшиеся над Знаменами Победы в российском городе получили приговор

В Петербурге осудили пятерых жителей, надругавшихся над Знаменами Победы

В Санкт-Петербурге осудили пятерых местных жителей, надругавшихся над установленными на домах копиями Знамени Победы в мае-июне 2025 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Обвиняемые признаны виновными по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символа воинской славы России»). Вину фигуранты фактически признали, но от дачи показаний отказались. Они получили условные сроки лишения свободы — от 1,5 до 3,5 года. Кроме того, в течение определенного времени каждому запрещено администрировать сайты и публиковать какие-либо материалы в интернете. Отмечается, что изначально фигурантов было шесть, однако один из них отправился в зону спецоперации и его уголовное преследование приостановлено.

Как установил суд, в мае 2025 года шестеро фигурантов решили осквернить копию Знамени Победы, которое находилось на доме, расположенном по адресу проспект Ветеранов, дом один, корпус один, литер А. Двое из них сорвали знамя с флагштока, а потом один из них бросил полотнище на землю, после чего остальные растоптали его ногами. Происходящее они снимали на фотокамеру. Полученные материалы они опубликовали в одном из открытых Тelegram-каналов.

Спустя некоторое время бросивший Знамя на землю вместе с другим несовершеннолетним обвиняемым сорвал Знамена, расположенные еще на двух домах на проспекте Ветеранов, затем — с дома на Дачном проспекте и дома на улице Танкиста Хрустицкого. Сорванные полотнища они разрезали, сминали, бросали на землю и растаптывали ногами, а одно из них выбросили на площадку для сбора мусора.