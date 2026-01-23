23 января в России — профессиональный праздник сотрудников органов дознания МЧС России. В мире отмечают День пирога и вспоминают о пользе письма от руки. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 23 января 2026 года в России и в других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.
Праздники в России
День сотрудников органов дознания МЧС России
23 января 1928 года государственный пожарный надзор РСФСР получил право самостоятельно расследовать дела о поджогах. В начале нулевых Государственная противопожарная служба вошла в состав МЧС России. В настоящее время сотрудники органов дознания устанавливают причины пожаров, а также выясняют, куда стоит направить основные усилия для профилактики возгораний.
Праздники в мире 23 января
День ручного письма (День почерка)
Дата праздника приурочена ко дню рождения Джона Хэнкока — американского политика, первого губернатора штата Массачусетс. 4 июля 1776 года он поставил особенно размашистую подпись под Декларацией независимости США и запомнился американцам настолько, что его имя стало разговорным синонимом слова «подпись».
Всемирный день пирога
По легенде, праздник придумал американский госсекретарь Колин Пауэлл в 1986 году. Он, как любитель пирогов, захотел учредить дату, в которую все штаты США пекли бы это лакомство и устраивали кулинарные фестивали. Позже его инициатива разошлась по миру.
Какие еще праздники отмечают в мире 23 января
- День свекрови;
- День травяного чая;
- День снежных сугробов.
Какой церковный праздник 23 января
День памяти святителя Феофана Затворника
Выдающийся русский религиозный мыслитель XIX века. В 1841 году он принял монашеский постриг, а через шесть лет отправился в Иерусалим, где посетил святые места и древние монашеские обители, беседовал со старцами святой горы Афон, изучал писания отцов Церкви по древним рукописям. По возвращении в Россию Феофан сначала занимал должности епископа Тамбовского, а затем Владимирского. Под конец жизни он посвятил себя литературе и стал затворником. Самые известные его труды — «Письма о христианской жизни», «Добротолюбие», «Толкование апостольский посланий», «Начертание христианского нравоучения».
Какие еще церковные праздники отмечают 23 января
- Попразднство Богоявления;
- День памяти преподобного Павла Комельского, Обнорского;
- День памяти преподобного Антипы Валаамского (Афонского).
Приметы на 23 января
23 января по народному календарю — день Григория Летоуказателя. В старину в это время устраивали народные гулянья, чтобы поддержать хорошее настроение в ожидании весны.
- Если стога покрыты инеем — лето будет дождливым.
- Если облака плывут высоко — всю неделю погода будет отличная.
- Если сороки уселись на верхушки деревьев — в ближайшее время наступят морозы.
Кто родился 23 января
Таня Савичева (1930-1944)
Советская школьница, которая с начала блокады Ленинграда вела дневник. В нем девять заполненных страниц, на шести из которых — даты кончины близких людей: матери, бабушки, сестры, брата и двух дядей. Сама Таня ушла из жизни уже в эвакуации. В ее медицинской карточке было записано: «Цинга, дистрофия, нервное истощение, слепота…» По одной из версий, дневник Тани обнаружила ее сестра Нина, вернувшись в Ленинград после снятия блокады.
Эдуард Мане (1832-1883)
Французский живописец и график, один из родоначальников импрессионизма. Его считают основоположником современного искусства — Мане первым начал писать жизнь своих современников, а не аллегорические, мифические и исторические сюжеты, которые продавались в то время на главной французской выставке — Салоне. Над его картинами хохотали, толпы зрителей были возмущены «непристойностью» творчества Мане. Так, мечтавший об официальной славе и салонной карьере художник стал главным революционером во французской живописи XIX века.
Кто еще родился 23 января
- Даутцен Крус (41 год) — нидерландская модель;
- Ольга Шелест (49 лет) — российская теле- и радиоведущая;
- Стендаль (1783-1842) — французский писатель;
- Рутгер Хауэр (1944-2019) — нидерландский актер.