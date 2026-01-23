23 января в России — профессиональный праздник сотрудников органов дознания МЧС России. В мире отмечают День пирога и вспоминают о пользе письма от руки. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 23 января 2026 года в России и в других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День сотрудников органов дознания МЧС России

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

23 января 1928 года государственный пожарный надзор РСФСР получил право самостоятельно расследовать дела о поджогах. В начале нулевых Государственная противопожарная служба вошла в состав МЧС России. В настоящее время сотрудники органов дознания устанавливают причины пожаров, а также выясняют, куда стоит направить основные усилия для профилактики возгораний.

Праздники в мире 23 января

День ручного письма (День почерка)

Дата праздника приурочена ко дню рождения Джона Хэнкока — американского политика, первого губернатора штата Массачусетс. 4 июля 1776 года он поставил особенно размашистую подпись под Декларацией независимости США и запомнился американцам настолько, что его имя стало разговорным синонимом слова «подпись».

Всемирный день пирога

По легенде, праздник придумал американский госсекретарь Колин Пауэлл в 1986 году. Он, как любитель пирогов, захотел учредить дату, в которую все штаты США пекли бы это лакомство и устраивали кулинарные фестивали. Позже его инициатива разошлась по миру.

Фото: Alexander Mils / Unsplash

Какие еще праздники отмечают в мире 23 января

День свекрови;

День травяного чая;

День снежных сугробов.

Какой церковный праздник 23 января

День памяти святителя Феофана Затворника

Выдающийся русский религиозный мыслитель XIX века. В 1841 году он принял монашеский постриг, а через шесть лет отправился в Иерусалим, где посетил святые места и древние монашеские обители, беседовал со старцами святой горы Афон, изучал писания отцов Церкви по древним рукописям. По возвращении в Россию Феофан сначала занимал должности епископа Тамбовского, а затем Владимирского. Под конец жизни он посвятил себя литературе и стал затворником. Самые известные его труды — «Письма о христианской жизни», «Добротолюбие», «Толкование апостольский посланий», «Начертание христианского нравоучения».

Какие еще церковные праздники отмечают 23 января

Попразднство Богоявления;

День памяти преподобного Павла Комельского, Обнорского;

День памяти преподобного Антипы Валаамского (Афонского).

Приметы на 23 января

Фото: Егор Еремов / РИА Новости

23 января по народному календарю — день Григория Летоуказателя. В старину в это время устраивали народные гулянья, чтобы поддержать хорошее настроение в ожидании весны.

Если стога покрыты инеем — лето будет дождливым.

Если облака плывут высоко — всю неделю погода будет отличная.

Если сороки уселись на верхушки деревьев — в ближайшее время наступят морозы.

Кто родился 23 января

Советская школьница, которая с начала блокады Ленинграда вела дневник. В нем девять заполненных страниц, на шести из которых — даты кончины близких людей: матери, бабушки, сестры, брата и двух дядей. Сама Таня ушла из жизни уже в эвакуации. В ее медицинской карточке было записано: «Цинга, дистрофия, нервное истощение, слепота…» По одной из версий, дневник Тани обнаружила ее сестра Нина, вернувшись в Ленинград после снятия блокады.

Французский живописец и график, один из родоначальников импрессионизма. Его считают основоположником современного искусства — Мане первым начал писать жизнь своих современников, а не аллегорические, мифические и исторические сюжеты, которые продавались в то время на главной французской выставке — Салоне. Над его картинами хохотали, толпы зрителей были возмущены «непристойностью» творчества Мане. Так, мечтавший об официальной славе и салонной карьере художник стал главным революционером во французской живописи XIX века.

Кто еще родился 23 января