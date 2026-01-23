Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:05, 23 января 2026Россия

23 января: какой праздник отмечают в России и мире

Екатерина Керсипова
Екатерина Керсипова (редактор)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

23 января в России — профессиональный праздник сотрудников органов дознания МЧС России. В мире отмечают День пирога и вспоминают о пользе письма от руки. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 23 января 2026 года в России и в других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День сотрудников органов дознания МЧС России

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

23 января 1928 года государственный пожарный надзор РСФСР получил право самостоятельно расследовать дела о поджогах. В начале нулевых Государственная противопожарная служба вошла в состав МЧС России. В настоящее время сотрудники органов дознания устанавливают причины пожаров, а также выясняют, куда стоит направить основные усилия для профилактики возгораний.

Праздники в мире 23 января

День ручного письма (День почерка)

Дата праздника приурочена ко дню рождения Джона Хэнкока — американского политика, первого губернатора штата Массачусетс. 4 июля 1776 года он поставил особенно размашистую подпись под Декларацией независимости США и запомнился американцам настолько, что его имя стало разговорным синонимом слова «подпись».

Всемирный день пирога

По легенде, праздник придумал американский госсекретарь Колин Пауэлл в 1986 году. Он, как любитель пирогов, захотел учредить дату, в которую все штаты США пекли бы это лакомство и устраивали кулинарные фестивали. Позже его инициатива разошлась по миру.

Фото: Alexander Mils / Unsplash

Какие еще праздники отмечают в мире 23 января

  • День свекрови;
  • День травяного чая;
  • День снежных сугробов.

Какой церковный праздник 23 января

День памяти святителя Феофана Затворника

Выдающийся русский религиозный мыслитель XIX века. В 1841 году он принял монашеский постриг, а через шесть лет отправился в Иерусалим, где посетил святые места и древние монашеские обители, беседовал со старцами святой горы Афон, изучал писания отцов Церкви по древним рукописям. По возвращении в Россию Феофан сначала занимал должности епископа Тамбовского, а затем Владимирского. Под конец жизни он посвятил себя литературе и стал затворником. Самые известные его труды — «Письма о христианской жизни», «Добротолюбие», «Толкование апостольский посланий», «Начертание христианского нравоучения».

Какие еще церковные праздники отмечают 23 января

  • Попразднство Богоявления;
  • День памяти преподобного Павла Комельского, Обнорского;
  • День памяти преподобного Антипы Валаамского (Афонского).

Приметы на 23 января

Фото: Егор Еремов / РИА Новости

23 января по народному календарю — день Григория Летоуказателя. В старину в это время устраивали народные гулянья, чтобы поддержать хорошее настроение в ожидании весны.

  • Если стога покрыты инеем — лето будет дождливым.
  • Если облака плывут высоко — всю неделю погода будет отличная.
  • Если сороки уселись на верхушки деревьев — в ближайшее время наступят морозы.

Кто родился 23 января

Таня Савичева (1930-1944)

Советская школьница, которая с начала блокады Ленинграда вела дневник. В нем девять заполненных страниц, на шести из которых — даты кончины близких людей: матери, бабушки, сестры, брата и двух дядей. Сама Таня ушла из жизни уже в эвакуации. В ее медицинской карточке было записано: «Цинга, дистрофия, нервное истощение, слепота…» По одной из версий, дневник Тани обнаружила ее сестра Нина, вернувшись в Ленинград после снятия блокады.

Эдуард Мане (1832-1883)

Фото: Public domain / Wikipedia

Французский живописец и график, один из родоначальников импрессионизма. Его считают основоположником современного искусства — Мане первым начал писать жизнь своих современников, а не аллегорические, мифические и исторические сюжеты, которые продавались в то время на главной французской выставке — Салоне. Над его картинами хохотали, толпы зрителей были возмущены «непристойностью» творчества Мане. Так, мечтавший об официальной славе и салонной карьере художник стал главным революционером во французской живописи XIX века.

Кто еще родился 23 января

  • Даутцен Крус (41 год) — нидерландская модель;
  • Ольга Шелест (49 лет) — российская теле- и радиоведущая;
  • Стендаль (1783-1842) — французский писатель;
  • Рутгер Хауэр (1944-2019) — нидерландский актер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с Путиным

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    НАСА прокомментировало слухи о смертоносном катаклизме в августе 2026 года

    На Западе российский «Циркон» назвали «смертельным приговором» для противника

    Раскрыта новая польза привычной ягоды для жирового обмена в печени

    Белый дом перепутал Бельгию с Белоруссией

    Назван главный фаворит Лиги чемпионов

    На Украине Любовь Успенскую признали угрозой нацбезопасности

    Путину представили нового участника делегации США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok