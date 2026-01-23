Реклама

Автомобилистам назвали скрытые недостатки перехода на газ

Эксперты рассказали, есть ли реальная выгода от установки ГБО в автомобиле
Марина Аверкина

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Постоянный рост цен на топливо приводит некоторых автомобилистов к решению об установке в машине газобаллонного оборудования (ГБО) как способа снизить расходы. В чем заключаются реальные преимущества и недостатки перехода на газ, «Лента.ру» выяснила у специалистов сертифицированных сервисных центров по установке ГБО.

Главной выгодой является цена — стоимость газа примерно в два раза ниже, чем бензина. Кроме того, газовое топливо обладает высоким октановым числом, что исключает детонацию в двигателе и снижает износ его внутренних деталей, объясняют эксперты. При сгорании газ не образует нагара и отложений, поэтому мотор остается чистым, а моторное масло и свечи зажигания служат дольше.

Еще одна выгода от перехода на газ — дублирование топливной системы. Это увеличивает запас хода автомобиля и позволяет добраться до сервиса при неисправности бензонасоса. Также газ считается более экологичным видом топлива, так как при его сгорании выделяется преимущественно углекислый газ и водяной пар.

Но, по словам специалистов, использование газа имеет ряд недостатков. Первая проблема — инфраструктура. В России пока ограничено количество газовых заправок, к ним часто нужно делать крюк, а сама процедура заправки занимает больше времени, чем в случае с бензином или дизельным топливом. Но ситуация постепенно меняется.

Второй момент — экономический. Хотя газ дешевле, его расход примерно на 10-20 процентов выше, чем у бензина. Также стоит учесть первоначальные затраты на установку оборудования (от 40 до 150 тысяч рублей) и регулярное ежегодное техническое обслуживание.

К недостаткам можно отнести и сам баллон. Пропановый резервуар обычно размещают в нише запасного колеса, но более габаритный метановый может занимать часть багажника, стоять на крыше или свисать под бампером, что ухудшает управляемость автомобиля.

Кроме того, работа на газе приводит к повышению температуры выхлопных газов. На некоторых современных автомобилях это может привести к разрушению расположенного близко к двигателю каталитического нейтрализатора, чья керамическая пыль способна серьезно повредить двигатель.

Ранее эксперты рассказали, какие виды авторемонта не стоит доверять официальному дилеру.

