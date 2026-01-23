Российский чиновник допустил халатность при ремонте необходимых при пожарах конструкций

В Сыктывкаре правоохранители задержали начальника управления по делам ГО и ЧС

Правоохранители задержали начальника управления по делам ГО и ЧС администрации Сыктывкара Олега Атаманюка и трех представителей коммерческих компаний по подозрению в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении чиновника следователи возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ, а в отношении представителей фирм — по статье 291 УК РФ. Решается вопрос о мере пресечения.

По версии следствия, в 2022–2023 годах Атаманюк получил деньги от бизнесменов за незаконные действия в их интересах: за беспрепятственную приемку не полностью выполненных работ по капитальному ремонту пожарных водоемов и согласование документов для их оплаты.

Ранее суд огласил приговор в отношении двух бывших полицейских, получивших взятку десятью мешками удобрений.