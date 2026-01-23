Реклама

Силовые структуры
13:49, 23 января 2026Силовые структуры

Российские полицейские случайно остановили машину с взяткой для коллег

На Кубани оштрафовали двух экс-полицейских, получивших взятку мешками удобрений
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Суд огласил приговор в отношении двух бывших полицейских, получивших взятку десятью мешками удобрений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Речь идет об Андрее Колонтаевском и Александре Моисеенко. Как установил суд, они поймали двух сотрудников агропромышленной компании, которые пытались вывезти с территории мешок аммиачной селитры. Экс-полицейские предложили задержанным сделку: не инициировать возбуждение уголовного дела в обмен на удобрения на общую сумму 236 тысяч рублей. Хитрый план провалился из-за случайности — машину с мешками остановили сотрудники ДПС. Они не нашли на груз сопроводительные документы и вызвали на место коллег.

Суд признал Колонтаевского и Моисеенко виновными по статьям 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 290 («Получение взятки») УК РФ. Их отстранили от службы и лишили званий, а также обязали выплатить штраф на общую сумму 6,9 миллиона рублей.

Ранее суд в Санкт-Петербурге приговорил бывшего замглавы района Владлена Родионова к шести годам лишения свободы за взятки.

