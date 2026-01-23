Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:25, 23 января 2026Интернет и СМИ

Дачников предупредили о популярных схемах обмана

IT-эксперт Артимович: Мошенники могут рассылать дачникам фишинговые письма
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Мошенники могут звонить владельцам загородных участков от имени сотрудника садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) или рассылать фишинговые письма. О популярных схемах обмана, нацеленных на дачников, в беседе с aif.ru предупредил IT-эксперт Дмитрий Артимович.

Как напомнили в издании, ранее была обнаружена выгрузка с данными по 10 тысячам российских СНТ, что может указывать на предстоящую массовую атаку мошенников на дачников. Артимович предположил, что злоумышленники, имея в распоряжении название СНТ, адрес и контактные данные, могут создавать правдоподобные на вид фишинговые письма.

Материалы по теме:
Телефонные мошенники держат в страхе всю Россию. Как они подчиняют себе людей и похищают у них гигантские суммы?
Телефонные мошенники держат в страхе всю Россию.Как они подчиняют себе людей и похищают у них гигантские суммы?
24 сентября 2025
В России распространяются новые виды мошенничества. Как им противостоять?
В России распространяются новые виды мошенничества.Как им противостоять?
18 декабря 2025

«Например, они могут имитировать рассылку от имени председателя СНТ или бухгалтера с информацией о новых взносах, необходимости срочной оплаты или изменениях в работе товарищества», — сказал эксперт. По его словам, такие послания могут содержать вредоносные ссылки, ведущие на сайты, где у россиян будут запрашивать данные банковских карт, логины и пароли.

Злоумышленники также могут обзванивать садоводов от имени сотрудника СНТ и выманивать у них конфиденциальные данные, предупредил Артимович. Кроме того, отметил эксперт, если в базе есть адреса электронной почты, мошенники могут попытаться подобрать к ним пароли. В случае успеха аферисты способны рассылать вредоносные письма от имени товарищества и перехватывать важные сообщения.

«Имея информацию о названии, адресе и других данных СНТ, злоумышленники могут создать поддельный сайт, имитирующий официальный сайт товарищества», — добавил специалист. В рамках этой схемы злоумышленники могут размещать на ресурсе фейковую информацию, собирать данные и распространять вредоносное программное обеспечение. Другой возможной схемой обмана Артимович назвал целенаправленные атаки на руководителей СНТ.

Ранее сообщалось, что выгрузка данных, которую обнаружили аналитики, содержит информацию о юрлицах СНТ: название, адрес, ИНН, телефон, электронную почту. Владельцам дачных участков посоветовали соблюдать правила предосторожности и перепроверять поступающую информацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главным оружейным бароном мира стал 33-летний бизнесмен. Он сколотил огромное состояние на поставке снарядов ВСУ

    Путин отправил шефа ГРУ на переговоры с Украиной и США. Чем известен адмирал Костюков

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    В одном из городов России платный въезд в центр назвали неизбежным

    Врач предупредил об опасности популярного метода оздоровления

    Москвич чуть не оглох из-за забытого куска беруши в ухе

    Пушилин раскрыл подробности продвижения ВС России в ДНР

    Диверсант получил срок за атаки на российские объекты связи

    Раскрыты подробности обмана мошенниками пропавшего подростка

    В мэрии Киева начались обыски

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok