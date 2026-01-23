Дачников предупредили о популярных схемах обмана

IT-эксперт Артимович: Мошенники могут рассылать дачникам фишинговые письма

Мошенники могут звонить владельцам загородных участков от имени сотрудника садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) или рассылать фишинговые письма. О популярных схемах обмана, нацеленных на дачников, в беседе с aif.ru предупредил IT-эксперт Дмитрий Артимович.

Как напомнили в издании, ранее была обнаружена выгрузка с данными по 10 тысячам российских СНТ, что может указывать на предстоящую массовую атаку мошенников на дачников. Артимович предположил, что злоумышленники, имея в распоряжении название СНТ, адрес и контактные данные, могут создавать правдоподобные на вид фишинговые письма.

«Например, они могут имитировать рассылку от имени председателя СНТ или бухгалтера с информацией о новых взносах, необходимости срочной оплаты или изменениях в работе товарищества», — сказал эксперт. По его словам, такие послания могут содержать вредоносные ссылки, ведущие на сайты, где у россиян будут запрашивать данные банковских карт, логины и пароли.

Злоумышленники также могут обзванивать садоводов от имени сотрудника СНТ и выманивать у них конфиденциальные данные, предупредил Артимович. Кроме того, отметил эксперт, если в базе есть адреса электронной почты, мошенники могут попытаться подобрать к ним пароли. В случае успеха аферисты способны рассылать вредоносные письма от имени товарищества и перехватывать важные сообщения.

«Имея информацию о названии, адресе и других данных СНТ, злоумышленники могут создать поддельный сайт, имитирующий официальный сайт товарищества», — добавил специалист. В рамках этой схемы злоумышленники могут размещать на ресурсе фейковую информацию, собирать данные и распространять вредоносное программное обеспечение. Другой возможной схемой обмана Артимович назвал целенаправленные атаки на руководителей СНТ.

Ранее сообщалось, что выгрузка данных, которую обнаружили аналитики, содержит информацию о юрлицах СНТ: название, адрес, ИНН, телефон, электронную почту. Владельцам дачных участков посоветовали соблюдать правила предосторожности и перепроверять поступающую информацию.