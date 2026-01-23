Дан прогноз о стремительном уходе китайских автобрендов из России

Эксперт Коган: Массовый уход китайских брендов выглядит маловероятным

Председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортеров и импортеров Андрей Коган дал прогноз относительно того, будет ли уход китайских автомобильных брендов с российского рынка таким же стремительным, как их появление. Об этом он рассказал «Российской газете».

Эксперт подчеркнул, что за последние годы компании из КНР заняли освободившуюся нишу практически мгновенно. «Но быстрый рост всегда порождает сомнения: не повторится ли сценарий, когда после смены внешних условий компании быстро свернут активность, оставив партнеров один на один с обязательствами и складами», — отметил он.

Если рассуждать прагматически, то мгновенный и массовый уход компаний выглядит маловероятным. Дело в том, что многие бренды уже наладили не только поставки, но и вложились в локальную инфраструктуру: построили склады под запчасти, дают деньги на обучение персонала. А такие вложения не делаются на условный «один сезон».

С другой стороны, риски для импортеров и дилеров никуда не исчезают. Коган назвал несколько основных. Во-первых, зачастую российский партнер берет на себя долгосрочные обязательства: это может быть гарантийный ремонт, обслуживание и поддержание запчастей в наличии. А производитель, со своей стороны, может поменять стратегию и пересмотреть карту поставок. Еще одна проблема — высокая скорость обновления модельных рядов у «китайцев». В итоге машины быстро дешевеют на вторичном рынке, а остатки на складах обесцениваются.

Подводя итог, Коган сказал, что сейчас уместнее говорить не о том, уйдут ли китайские бренды вообще, а о том, какие из них останутся надолго и на каких условиях. «Рынок постепенно взрослеет, и выигрывать на нем будут не те, кто зашел первым, а те, кто сумел выстроить устойчивую модель работы и доверие клиентов», — констатировал он.

Ранее стало известно, что в 2025 году количество шоурумов с китайскими машинами в России резко упало. За год закрыли 643 шоурума китайских автобрендов. Это количество в годовом выражении увеличилось в 1,4 раза. В то же время открыли 459 новых салонов — это втрое меньше, чем в прошлом году. Всего же число шоурумов с автомобилями из Поднебесной сократилось на семь процентов, до 2,6 тысячи. Их доля на отечественном рынке стала меньше, с 67 до 64 процентов.