Дикий кабан ранил четырех человек на рынке

В Индии дикий кабан ворвался на рынок и ранил четырех человек

В индийском регионе Джамму и Кашмир дикий кабан ворвался на рынок и напал на четверых человек. Об этом пишет Kashmir Age.

Его агрессивное поведение вызвало панику у посетителей рынка: они в ужасе забегали в магазины, чтобы спрятаться. Кабан успел ранить четырех человек, в том числе маленькую девочку. Мать пыталась защитить ее и тоже получила травмы.

Пострадавших срочно доставили в больницу. Сейчас их состояние стабильно. Местные жители и владельцы магазинов призывают власти немедленно отловить кабана, чтобы подобное больше не повторялось.

Ранее сообщалось, что во французской коммуне Коммель-Верне кабан сбежал в пекарню от охотничьей облавы. Он разбил стеклянный фасад и, устремившись прямо к витрине с обычными и шоколадными круассанами, едва не задавил покупательницу.

