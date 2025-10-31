Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:48, 31 октября 2025Из жизни

Убегавший от гончих кабан ворвался в пекарню и устремился к витрине с круассанами

Во Франции кабан сбежал от охотников в пекарню и разбил витрину с круассанами
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Во французской коммуне Коммель-Верне кабан сбежал в пекарню от охотничьей облавы. Об этом сообщает Le Parisien.

Кабан весом около 80 килограммов, убегавший от своры из десяти гончих псов, выбежал из леса и ворвался в пекарню «По воле ветров». Он разбил стеклянный фасад и, устремившись прямо к витрине с обычными и шоколадными круассанами, едва не задавил покупательницу.

Владелец заведения Оливье Бриз так описал происходившее: «Клиентка увидела приближающегося кабана и едва успела отскочить — если бы не это, витрина могла рухнуть ей на голову». Зверь разбил несколько витрин и повредил стеллажи, а затем скрылся.

Охотники впоследствии подстрелили его на соседней улице. Продавщица призналась, что после происшествия «дрожала как лист». Она сравнила внезапное появление кабана со взрывом бомбы в пекарне.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Президент местного охотничьего общества Ги Верьер пообещал, что организация возместит ущерб владельцу пекарни. По его словам, когда кабан неожиданно побежал в сторону торговой зоны, он сбил охотников с толку — они действовали в соответствии с правилами и не ожидали, что зверь выберет такую траекторию. У всех участников охоты имелись соответствующие лицензии.

Несмотря на поврежденные витрины и перевернутые стеллажи, пекарня смогла возобновить работу уже на следующий день после инцидента.

Ранее сообщалось, что молодой кабан из Башкирии забрел в город и заставил спасателей бегать за ним несколько часов. В конце концов удалось поймать кабана в мешок.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил ситуацию в окруженном Красноармейске одним словом

    В России высказались о позиции Белоруссии в украинском конфликте

    Путин подписал указ о выплатах семьям разработчиков робототехники и РЭБ в ряде регионов

    В Раде рассказали о стратегии офиса Зеленского перед выборами

    Режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Бежанов ушел из жизни

    Названо место жительства брата короля Карла III после лишения титула

    Названы три условия для перехода на зимнюю резину

    Майнеры добывали криптовалюту в здании бывшего российского завода

    P. Diddy перевели в тюрьму с менее строгим режимом

    Европа придумала для Китая необычный тариф

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости