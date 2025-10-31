Убегавший от гончих кабан ворвался в пекарню и устремился к витрине с круассанами

Во Франции кабан сбежал от охотников в пекарню и разбил витрину с круассанами

Во французской коммуне Коммель-Верне кабан сбежал в пекарню от охотничьей облавы. Об этом сообщает Le Parisien.

Кабан весом около 80 килограммов, убегавший от своры из десяти гончих псов, выбежал из леса и ворвался в пекарню «По воле ветров». Он разбил стеклянный фасад и, устремившись прямо к витрине с обычными и шоколадными круассанами, едва не задавил покупательницу.

Владелец заведения Оливье Бриз так описал происходившее: «Клиентка увидела приближающегося кабана и едва успела отскочить — если бы не это, витрина могла рухнуть ей на голову». Зверь разбил несколько витрин и повредил стеллажи, а затем скрылся.

Охотники впоследствии подстрелили его на соседней улице. Продавщица призналась, что после происшествия «дрожала как лист». Она сравнила внезапное появление кабана со взрывом бомбы в пекарне.

Президент местного охотничьего общества Ги Верьер пообещал, что организация возместит ущерб владельцу пекарни. По его словам, когда кабан неожиданно побежал в сторону торговой зоны, он сбил охотников с толку — они действовали в соответствии с правилами и не ожидали, что зверь выберет такую траекторию. У всех участников охоты имелись соответствующие лицензии.

Несмотря на поврежденные витрины и перевернутые стеллажи, пекарня смогла возобновить работу уже на следующий день после инцидента.

Ранее сообщалось, что молодой кабан из Башкирии забрел в город и заставил спасателей бегать за ним несколько часов. В конце концов удалось поймать кабана в мешок.