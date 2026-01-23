Реклама

Экономика
14:18, 23 января 2026Экономика

Доллару предсказали худшую неделю из-за политического кошмара

Bloomberg: Из-за политики Трампа доллар ждет худшая с июня 2025 года неделя
Кирилл Луцюк

Фото: Aslam Iqbal / NurPhoto / Getty Images

Для доллара грядущая неделя может оказаться худшей с июня 2025 года. Об этом сообщило Bloomberg.

Причиной этого станет давление, которое испытывает эта валюта из-за непредсказуемой политики США в преддверии заседания Федеральной резервной системы. В пятницу индекс доллара Bloomberg уже упал до трехнедельного минимума и снизился на 0,8 процента за пять дней. Свою роль в этом сыграли резкие колебания в курсе Белого дома. Сначала его глава Дональд Трамп заявил о дополнительных пошлинах против некоторых европейских стран, не согласившихся с претензиями Вашингтона на Гренландию, а затем отказался от этих тарифов после встречи в Давосе.

Агентство отметило, что падение доллара в ситуации роста доходности казначейских облигаций США и ожиданий сохранения ставки ФРС на прежнем уровне говорит о том, что политические риски влияют на эту валюту сильнее, чем монетарная политика.

«Мир понимает, что кошмар с американской политикой еще не закончился», — заметил по этому поводу президент Spectra Markets Брент Доннелли.

Ранее сообщалось, что за время второго президентского срока Трампа доллар уже успел обесцениться почти на три процента. По словам главы Белого дома, США выгоден слабый курс доллара, поскольку благодаря ему страна сможет увеличить экспорт.

