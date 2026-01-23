Друга Зеленского заподозрили в работе на Россию

Гончаренко: Бывшего главу СБУ Баканова заподозрили в якобы работе на РФ

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ), бывшего председателя правящей партии «Слуга Народа» Ивана Баканова подозревают в якобы работе на Россию. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

«Ни дня без разговоров о друзьях [президента Украины Владимира] Зеленского. На этот раз уже не просто разговоры, а озвученная чрезвычайно серьезная информация, в которой говорится о возможной государственной измене», — заявил Гончаренко.

По его словам, Баканов, обвиняемый властями Украины в госизмене, якобы получал деньги из России. Как заявляет парламентарий, за это он должен был «сдать территории».

В декабре блогер Анатолий Шарий сообщил, что у другого близкого друга Владимира Зеленского — депутата Верховной Рады Юрия Киселя — поставили прослушку в освежителе воздуха. Национальное антикоррупционное бюро Украины вручило ему подозрение.

Иван Баканов возглавлял СБУ с августа 2019 по июль 2022 года. Зеленский уволил его по причине наличия уголовных дел по статье о госизмене. Баканов — земляк и друг детства президента Украины Владимира Зеленского.