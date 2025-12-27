Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:54, 27 декабря 2025Бывший СССР

У ближайшего друга Зеленского поставили прослушку в освежителе воздуха

У ближайшего друга Зеленского Киселя поставили прослушку в освежителе воздуха
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Only_NewPhoto / Shutterstock / Fotodom  

У близкого друга президента Украины Владимира Зеленского депутата Верховной Рады Юрия Киселя поставили прослушку в освежителе воздуха. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в Telegram-канале.

«По моей информации, у этого дебила два года прослушка стояла в освежителе воздуха, все происходило прямо у него в кабинете в комитетах», — написал он.

По словам Шария, в новой коррупционной схеме замешаны десятки депутатов Верховной Рады. Украинский блогер назвал обыски у Киселя катастрофой для Зеленского.

27 декабря появилась информация, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выехало в правительственный квартал в Киеве. НАБУ выявило схему передачи денег «в конвертах» среди представителей партии Зеленского «Слуга народа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые подробности об обысках в Верховной Раде

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Зеленский обозначил позицию Киева по территориям двумя словами

    Стало известно о переходе большей части Гуляйполя под контроль Российской армии

    На Украине указали на четкий сигнал Зеленскому от Путина и Трампа

    В России раскрыли два применяемых Украиной на фоне переговоров Москвы и Вашингтона оружия

    Появилось видео подъема провалившегося под лед автомобиля в Якутии

    Зеленский отправился на переговоры с Трампом не один

    Ту-214 первым из импортозамещенных лайнеров получил одобрение авиационных властей России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok