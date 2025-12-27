У ближайшего друга Зеленского поставили прослушку в освежителе воздуха

У ближайшего друга Зеленского Киселя поставили прослушку в освежителе воздуха

У близкого друга президента Украины Владимира Зеленского депутата Верховной Рады Юрия Киселя поставили прослушку в освежителе воздуха. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в Telegram-канале.

«По моей информации, у этого дебила два года прослушка стояла в освежителе воздуха, все происходило прямо у него в кабинете в комитетах», — написал он.

По словам Шария, в новой коррупционной схеме замешаны десятки депутатов Верховной Рады. Украинский блогер назвал обыски у Киселя катастрофой для Зеленского.

27 декабря появилась информация, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выехало в правительственный квартал в Киеве. НАБУ выявило схему передачи денег «в конвертах» среди представителей партии Зеленского «Слуга народа».