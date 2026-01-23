Евродепутат призвала забрать золотой запас у США

Штрак-Циммерман: Нужно скорее вернуть золотые резервы Германии из США

Германии нужно как можно скорее вернуть свои золотые резервы из США. Об этом заявила председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман, ее цитирует РИА Новости.

В интервью изданию Spiegel евродепутат высказалась о растущей глобальной неопределенности и непредсказуемой политике президента США Дональда Трампа. В связи с этим она призвала задуматься о возврате золотого запаса страны из хранилищ Федеральной резервной системы в Нью-Йорке.

Доверие к надежности трансатлантических партнеров не может заменить экономический суверенитет и суверенитет в сфере безопасности.

«Я призываю федеральное правительство как можно скорее представить четкий график полного возвращения золотых резервов Германии в страну... Бундесбанк и министерство финансов обязаны представить прозрачную оценку рисков, которая бы различала политические и юридические риски хранения золота за рубежом», — заявила Штрак-Циммерман.

ФРГ владеет вторыми по величине золотыми резервами в мире. Их объем составляет 3,35 тысячи тонн, и более трети из них (37 процентов) хранятся в хранилищах ФРС. Однако сейчас Штаты больше не являются надежным партнером, поэтому стране нужно пересмотреть свою зависимость от США, отметил глава Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW) Ахим Вамбах.