Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:38, 23 января 2026Экономика

Евродепутат призвала забрать золотой запас у США

Штрак-Циммерман: Нужно скорее вернуть золотые резервы Германии из США
Вячеслав Агапов

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Германии нужно как можно скорее вернуть свои золотые резервы из США. Об этом заявила председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман, ее цитирует РИА Новости.

В интервью изданию Spiegel евродепутат высказалась о растущей глобальной неопределенности и непредсказуемой политике президента США Дональда Трампа. В связи с этим она призвала задуматься о возврате золотого запаса страны из хранилищ Федеральной резервной системы в Нью-Йорке.

Доверие к надежности трансатлантических партнеров не может заменить экономический суверенитет и суверенитет в сфере безопасности.

«Я призываю федеральное правительство как можно скорее представить четкий график полного возвращения золотых резервов Германии в страну... Бундесбанк и министерство финансов обязаны представить прозрачную оценку рисков, которая бы различала политические и юридические риски хранения золота за рубежом», — заявила Штрак-Циммерман.

ФРГ владеет вторыми по величине золотыми резервами в мире. Их объем составляет 3,35 тысячи тонн, и более трети из них (37 процентов) хранятся в хранилищах ФРС. Однако сейчас Штаты больше не являются надежным партнером, поэтому стране нужно пересмотреть свою зависимость от США, отметил глава Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW) Ахим Вамбах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали о намеке Украине перед переговорами в Абу-Даби

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Умер звезда группы Scorpions Фрэнсис Буххольц

    В Подмосковье нашли приют с трупами животных

    Часть зуба хищной рыбы осталась в руке россиянина после купания в стране Азии

    В Минобороны отчитались о сбитых над регионами России БПЛА

    В Житомире заявили о повреждении критической инфраструктуры

    Нашедшийся в съемной квартире с девушкой российский подросток попал на видео

    В судьбе памятника криминальному авторитету Япончику поставлена точка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok