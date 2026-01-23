Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:15, 23 января 2026Мир

Европа перешла Рубикон

Politico: Европа перешла Рубикон в отношениях с США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Неформальная встреча членов Европейского совета в Брюсселе стала молчаливым сигналом, что существует судьбоносный разрыв между старым порядком и новым, между тем, как Запад функционировал после Второй мировой войны, и тем, что ждет его впереди. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, хотя стремление Европы к независимости зрело годами — с тех пор, как президент США Дональд Трамп впервые занял пост президента в 2017 году, — его беспрецедентные угрозы в адрес Гренландии стали внезапным предупреждением, заставившим их пойти на шаги, которые еще несколько месяцев назад были немыслимы.

«Это момент Рубикона. Это шоковая терапия. Европа не может вернуться к тому, что было раньше. Они [лидеры] говорят об этом уже несколько дней», — сказал дипломат из страны восточного фланга Европейского союза.

Другой дипломат заявил, что наступает новая эра, в которой Европа больше не будет полагаться на США, по крайней мере в ближайшие три года, пока Трамп еще находится у власти.

«Этот [кризис в Гренландии] был проверкой. Мы усвоили урок. Мы должны сами определять свою повестку. Украина, производительность, конкурентоспособность, безопасность, стратегическая автономия. Урок в том, что не стоит отказываться от всего», — заключил дипломат.

Ранее стало известно, что европейские политики потратили бесконечное количество времени на попытки убедить Трампа направить американский военный контингент на Украину. Они предполагали, что это послужит гарантией безопасности в случае заключения мирного соглашения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп дал Украине неприятный прогноз на будущее при одном условии. С чем столкнется Киев?

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    Касающийся СВО и российских военных вывод сделали из встречи Путина с Уиткоффом

    В российских школах решили сократить изучение одного предмета

    Раскрыты подробности об отце похищенного ради выкупа российского подростка

    Выход новой PlayStation задержат

    На Западе возмутились манерами Зеленского

    Британец и 61-летняя женщина занялись сексом на глазах у туристов

    Дан прогноз о стремительном уходе китайских автобрендов из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok