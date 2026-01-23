Politico: Европа перешла Рубикон в отношениях с США

Неформальная встреча членов Европейского совета в Брюсселе стала молчаливым сигналом, что существует судьбоносный разрыв между старым порядком и новым, между тем, как Запад функционировал после Второй мировой войны, и тем, что ждет его впереди. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, хотя стремление Европы к независимости зрело годами — с тех пор, как президент США Дональд Трамп впервые занял пост президента в 2017 году, — его беспрецедентные угрозы в адрес Гренландии стали внезапным предупреждением, заставившим их пойти на шаги, которые еще несколько месяцев назад были немыслимы.

«Это момент Рубикона. Это шоковая терапия. Европа не может вернуться к тому, что было раньше. Они [лидеры] говорят об этом уже несколько дней», — сказал дипломат из страны восточного фланга Европейского союза.

Другой дипломат заявил, что наступает новая эра, в которой Европа больше не будет полагаться на США, по крайней мере в ближайшие три года, пока Трамп еще находится у власти.

«Этот [кризис в Гренландии] был проверкой. Мы усвоили урок. Мы должны сами определять свою повестку. Украина, производительность, конкурентоспособность, безопасность, стратегическая автономия. Урок в том, что не стоит отказываться от всего», — заключил дипломат.

Ранее стало известно, что европейские политики потратили бесконечное количество времени на попытки убедить Трампа направить американский военный контингент на Украину. Они предполагали, что это послужит гарантией безопасности в случае заключения мирного соглашения.

