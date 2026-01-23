Реклама

20:03, 23 января 2026

Франция вооружилась дронами

ВС Франции получили первые дроны-камикадзе MX-10 Damocles
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sherbak_photo / Shutterstock / Fotodom

Вооруженные силы (ВС) Франции вооружились квадрокоптерами MX-10 Damocles. Поставка дронов-камикадзе говорит о формировании запросов армии на основе уроков недавних конфликтов, пишет Army Recognition.

Беспилотник разработала компания KNDS France в сотрудничестве с Delair. Военные получили первые аппараты в декабре прошлого года. Дрон MX-10 стал развитием концепции, которую выбрали в 2022 году в рамках проекта Colibri. К июлю 2026-го ВС Франции получат 460 беспилотников.

В основе MX-10 лежит квадрокоптер Delair. Изделие весом 3,5 килограмма обладает дальностью 10 километров, а максимальная длительность полета составляет 40 минут. Дрон оснащен оптико-электронным модулем с дневной и ночной камерами. Производитель утверждает, что канал передачи данных устойчив к помехам. Damocles несет осколочно-фугасную боевую часть весом 550 граммов.

Ранее в январе стало известно, что группа компаний «Беспилотные системы» представила скоростной разведывательный дрон Supercam S180 на международной выставке UMEX 2026 в Абу-Даби.

