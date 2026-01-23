Играющая за Казахстан россиянка провоцировала турецких болельщиков на Australian Open

Играющая за Казахстан Путинцева провоцировала турецких фанатов на AO

Бывшая российская теннисистка Юлия Путинцева, играющая за Казахстан, устроила провокацию в адрес турецких болельщиков после победы над представительницей страны Зейнеп Сенмез в третьем круге Australian Open-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По ходу встречи турки активно поддерживали свою спортсменку и освистывали казахстанскую теннисистку. После окончания матча Путинцева подходила к трибунам, приставляла руку к уху и показывала фанатам большой палец. Болельщики в ответ усилили свист в адрес теннисистки, а та станцевала у своей скамейки, вызвав еще большее негодование публики.

Матч прошел в среду, 23 января. Путинцева одержала победу в трех сетах со счетом 6:3, 6:7, 6:3.

Теннисистка представляет Казахстан с 2012 года. Спортсменка, являющаяся победительницей трех турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), занимает 94-е место в рейтинге организации.