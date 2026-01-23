Реклама

11:17, 23 января 2026

Известной телеведущей сделают операцию из-за серьезной болезни

Британской телеведущей Уильямс сделают операцию из-за спинального стеноза
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Darren Gerrish / WireImage for Estée Lauder / Getty Images

Известная британская телеведущая и врач Зои Уильямс рассказала, что ей сделают операцию на спине из-за серьезной болезни. Об этом пишет Wales Online.

Отмечается, что у телеведущей диагностировали спинальный стеноз. «Мне трудно стоять прямо. Если я сижу, то все нормально, но я не могу длительное время держать спину прямо. (...) Обычно люди сталкиваются с этим недугом после 60 лет», — раскрыла она один из симптомов болезни.

Уильямс добавила, что перепробовала множество вариантов лечения, но в итоге врачи убедили ее, что ей поможет только хирургическое вмешательство. По словам ведущей, в ходе операции доктора удалят разросшиеся из-за болезни связки и костную ткань. «Хирург заверил меня, что я приду к нему, мне сделают операцию, и в тот же день я уйду», — также рассказала она.

Ранее сообщалось, что немецкая телеведущая Андреа Плевиг лишилась глаза после попытки запустить фейерверк. Она назвала случившееся глупой случайностью.

