08:57, 23 января 2026Бывший СССР

К Лиману перебросили последних не переведенных в штурмовики наемников ВСУ

ТАСС: Командование ВСУ перебросило к Лиману наемников иностранного легиона
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andriy Andriyenko / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило к Лиману в Харьковской области наемников из иностранного легиона Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«В районе Лимана командование ВСУ перебросило роту наемников иностранного легиона ГУР МОУ. Данное подразделение единственное, кого не коснулись оргштатные мероприятия по переводу наемников в штурмовые подразделения», — рассказал собеседник агентства.

Силовики не уточнили, о каком конкретно населенном пункте идет речь, но, вероятно, подразумевалось село Лиман в Волчанском районе Харьковской области.

В начале декабря 2025 года украинская служба «Би-би-си» со ссылкой на Генштаб ВСУ сообщила, что всех наемников из иностранного легиона переведут в штурмовые подразделения. Всего в украинской армии действовало четыре интернациональных легиона численностью 400–600 человек.

