Китай прокомментировал консультации России с США и Украиной

Пекин считает целесообразными предстоящие консультации между Россией, США и Украиной в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь, сообщает РИА Новости.

«Диалог и переговоры — единственный путь к урегулированию украинского кризиса», — подчеркнул дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в ОАЭ планируется встреча с участием России и США. По его словам, трехсторонняя встреча состоится 23 января, она продлится два дня.

Позже украинский лидер уточнил, что главной темой переговоров станет вопрос Донбасса.