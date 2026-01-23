Реклама

Китай прокомментировал консультации России с США и Украиной

МИД КНР: Пекин считает целесообразными консультации между РФ, США и Украиной
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Florence Lo / Reuters

Пекин считает целесообразными предстоящие консультации между Россией, США и Украиной в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь, сообщает РИА Новости.

«Диалог и переговоры — единственный путь к урегулированию украинского кризиса», — подчеркнул дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в ОАЭ планируется встреча с участием России и США. По его словам, трехсторонняя встреча состоится 23 января, она продлится два дня.

Позже украинский лидер уточнил, что главной темой переговоров станет вопрос Донбасса.

