17:13, 23 января 2026

Конституционный суд Болгарии утвердил отставку президента Радева

Илияна Йотова стала первой женщиной-президентом Болгарии
Анжелика Бережная
Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Конституционный суд Болгарии официально утвердил заявление президента Румена Радева об отставке. Согласно решению суда, его полномочия прекращаются досрочно с 23 января 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

В соответствии с конституцией, вице-президент Илияна Йотова автоматически вступила в должность главы государства. Она стала первой женщиной, занявшей пост президента в истории Болгарии.

О скорой отставке Радева стало известно 19 января. Согласно конституции Болгарии, президент может подать в отставку, после чего пост занимает вице-президент, который остается в должности до конца срока полномочий.

В декабре 2025 года бывший премьер Болгарии Росен Желязков подал в отставку вместе со своим правительством менее чем через год после вступления в должность на фоне многонедельных массовых уличных протестов против экономической политики правительства и его неспособности бороться с коррупцией.

