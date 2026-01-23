Многодетная россиянка придумала необычный способ занять парковочное место

Москвичка оставила записку для водителя, желающего припарковаться на ее месте

Многодетная москвичка придумала необычный способ занять парковочное место после его расчистки от снега. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

На снимке одного из местных жителей можно увидеть бутылку незамерзайки на территории парковки с прикрепленной к ней палкой с запиской для водителя на случай, если тот захочет встать на расчищенное другим автомобилистом для себя место. «Чистили не для вас, если не цените чужой труд — ваша машина будет в сугробе! Многодетная мама», — гласит надпись, оставленная россиянкой.

Автор публикации не уточнил, в каком районе женщина таким образом решила помешать другим парковаться на расчищенном ею от снега месте.

Ранее подобную записку, но приклеенную к стулу, оставил другой житель столицы.

