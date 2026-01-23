Реклама

18:27, 23 января 2026

Многодетная россиянка придумала необычный способ занять парковочное место

Москвичка оставила записку для водителя, желающего припарковаться на ее месте
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Многодетная москвичка придумала необычный способ занять парковочное место после его расчистки от снега. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

На снимке одного из местных жителей можно увидеть бутылку незамерзайки на территории парковки с прикрепленной к ней палкой с запиской для водителя на случай, если тот захочет встать на расчищенное другим автомобилистом для себя место. «Чистили не для вас, если не цените чужой труд — ваша машина будет в сугробе! Многодетная мама», — гласит надпись, оставленная россиянкой.

Автор публикации не уточнил, в каком районе женщина таким образом решила помешать другим парковаться на расчищенном ею от снега месте.

Ранее подобную записку, но приклеенную к стулу, оставил другой житель столицы.

