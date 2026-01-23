Москвичам назвали продолжительность сильных морозов

Синоптик Вильфанд: Сильные морозы в Москве продлятся до начала следующей недели

Надвигающееся на Москву и область похолодание будет сильным, но краткосрочным. Продолжительность крепких морозов в столичном регионе назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает «Ридус».

«В субботу, воскресенье и понедельник установится температура минус 20-25 градусов. По области местами будет до минус 28-29 градусов. В дневные часы температура будет около минус 15 градусов, то есть на 12-14 градусов ниже нормы», — рассказал синоптик.

При этом с понедельника, 26 января, морозы начнут отступать. На фоне западного циклона погода станет более облачной и влажной. «В понедельник днем температура все-таки повысится до минус 10-13 градусов по всему региону. При этом во вторник ночная температура поднимется до минус 10 градусов, а дневная — до минус 2-5 градусов», — добавил Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что потепление усилится в среду, 28 января. В этот день столбики термометров в Москве могут показать плюсовые отметки.