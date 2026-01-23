Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:01, 23 января 2026Интернет и СМИ

Мужчина поужинал и исцелился от мучившего его 35 лет недуга

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jacqueline Aguilera / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Killfr3nzy рассказал, как разгадал одну из самых мучительных загадок своей жизни. По словам мужчины, он исцелился от терзавшего его 35 лет недуга после одного ужина.

Все началось, когда автору было семь лет и его горло начало опухать во время поездки с братьями. Проблема сохранялась несколько недель, пока родители наконец не отвели ребенка к врачу. Тот диагностировал свинку, а лечение помогло устранить проблему, но спустя три года ситуация повторилась. Уже новый врач, получив неоднозначные результаты анализов, предположил, что болезнь имеет психосоматическую причину.

«Меня отправили на многолетнюю терапию и консультации, чтобы понять, почему я не могу просто "отпустить ситуацию" и "ищу внимания"; врачи подозревали синдром дефицита внимания и гиперактивности и другие заболевания. Ощущение кома в горле так и не исчезло полностью — оно просто менялось по интенсивности», — написал мужчина.

В 19-летнем возрасте он после глотка горячего кофе внезапно закашлялся, после чего выплюнул изо рта непонятную горошину, оказавшуюся пробкой из миндалины. Он рассчитывал, что после этого ощущение кома в горле пройдет, но вместо этого началась его долгая борьба с предполагаемым тонзиллитом — воспалением небных миндалин, окончившаяся их удалением в 32-летнем возрасте.

Материалы по теме:
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019

«Но ощущение кома никуда не делось. Еще больше анализов, еще больше врачей, новый диагноз — аллергия. Я был совершенно сломлен. Все считали меня либо сумасшедшим, либо наркоманом. Я сдался. А вчера моя младшая дочь приготовила на ужин рис с тако. Я сидел и ел, когда вдруг наткнулся во рту на что-то очень твердое, размером с маленький шарик. Я выплюнул это в салфетку, и понял сначала, что это кость, а потом — что ощущение комка… исчезло», — обрадовался автор.

Он пока не отнес фрагмент кости к врачу, однако пользователи в комментариях предположили, что это может быть фрагмент зуба, выпавшего у автора в далеком детстве, и застрявшего в области миндалин или в верхних отделах пищевода. Как бы то ни было, на разгадку этой тайны у мужчины ушло более 30 лет.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как стремление к правильному питанию принесло ему боль и привело к госпитализации. Чтобы немного разнообразить свой рацион, он выбрал клубнику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Путина и Уиткоффа прошли за закрытыми дверьми Кремля. Что успели обсудить стороны за 3,5 часа?

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    Пленный колумбийский наемник рассказал о кражах в рядах ВСУ

    Двигатели импортозамещенного Superjet 100 испытали на птицах

    Стало известно о нервной реакции Запада на удар «Орешником»

    Быстрая реакция спасла скандальную порнозвезду от тюрьмы

    Мужчина поужинал и исцелился от мучившего его 35 лет недуга

    В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-90М

    Названа настоящая цель Совета мира Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok