15:11, 23 января 2026

На Западе оценили эскорт российских ракетоносцев

MWM: Истребители Су-35С хорошо подходят для сопровождения ракетоносцев
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Истребители Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России, которые сопровождают самолеты дальней авиации в ходе плановых полетов, хорошо подходят для этой роли. Эскорт российских ракетоносцев оценило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

«Су-35 особенно хорошо подходит для сопровождения бомбардировщиков из-за его большой дальности полета, составляющей около 2000 километров, что почти вдвое больше, чем у западных истребителей, таких как F-22 и F-35», — говорится в материале.

Автор статьи добавил, что российский истребитель несет мощный радар Н035 «Ирбис», который позволяет выявлять потенциальные угрозы. Станция может обнаруживать крупные летательные аппараты на дальности до 400 километров.

Су-35С поколения 4++, который стал развитием Су-27, получил двигатели АЛ-41Ф-1С с управляемым вектором тяги, обеспечивающие самолету сверхманевренность. Истребитель может нести различное вооружение, включая ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности Р-37М.

В декабре 2025 года стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация изготовила и передала Минобороны России очередные партии истребителей Су-35С.

