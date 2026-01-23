Реклама

11:23, 23 января 2026Наука и техника

Названа группа людей с наибольшим риском деменции

JCEM: Люди с ожирением и повышенным давлением более подвержены развитию деменции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: 9nong / Shutterstock / Fotodom

Люди с ожирением и повышенным артериальным давлением имеют более высокий риск развития деменции. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные жителей Копенгагена и Великобритании. Результаты работы опубликованы в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).

Ученые показали, что высокий индекс массы тела (ИМТ) не просто сопутствует деменции, а напрямую способствует ее развитию. Для этого они использовали метод менделевской рандомизации — генетический подход, который позволяет выявлять причинно-следственные связи и снижает влияние сопутствующих факторов. Анализ показал: чем выше генетически обусловленный ИМТ, тем выше риск деменции в пожилом возрасте.

При этом значительная часть этого риска была связана с повышенным давлением. По словам авторов, именно сочетание ожирения и гипертонии создает условия для повреждения сосудов мозга и ускоряет развитие когнитивных нарушений, особенно сосудистой деменции.

Исследователи подчеркивают, что эти факторы можно и нужно корректировать. Контроль массы тела и давления в среднем возрасте может стать одним из наиболее доступных способов профилактики деменции — задолго до появления первых проблем с памятью и мышлением.

Ранее ученые выяснили, что ХОБЛ повышает риск ухудшения памяти, внимания и мышления.

