Названа причина роста цен на новые машины

На российском авторынке зафиксировано массовое повышение цен

С начала года на российском автомобильном рынке зафиксировано массовое повышение цен на новые машины. Стоимость машин скорректировали десятки брендов, пишет «Российская газета».

В среднем стоимость автомобилей увеличилась на 2 процента в первой половине января. Как отметил директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров, текущая корректировка пока не в полной мере отражает влияние изменений в расчете утилизационного сбора. Со своей стороны коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский добавил, что в течение года российские автомобили могут прибавить в цене 5-10 процентов, китайские — на 15-20 процентов. Что касается машин, которые ввозят в страну по параллельному импорту, то они, полагает эксперт, могут подорожать и на 50 процентов.

В 2025 году объем российского авторынка в денежном выражении упал впервые за 10 лет. В годовом выражении он сократился на 7,8 процента, до 13,8 триллиона рублей. Среди причин: насыщение рынка, увеличение доли продаж более бюджетных автомобилей, укрепление рубля и общее старение автопарка в стране.