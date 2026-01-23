Названо число поврежденных при атаке ВСУ на Адыгею домов

Кумпилов: При атаке ВСУ на Адыгею повреждения получили 30 домов

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Адыгею повреждения получили 30 домов. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале.

«Управляющие компании продолжают уточнять информацию о жильцах, о поврежденных домах — их число выросло до 30», — написал он.

По его словам, на данный момент первоочередной задачей является восстановление жилья. Наиболее пострадавшие квартиры планируют отремонтировать в течение пяти недель.

ВСУ атаковали республику в ночь на 21 января. Начавшийся в результате пожар повредил не менее 25 квартир жилого дома в поселке Новая Адыгея. Также полностью сгорели 15 машин, еще несколько повреждены.