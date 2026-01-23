Названы последствия бегства с места ДТП

Автоюрист Славнов: Бегство с места ДТП грозит лишением прав

Бегство с места ДТП грозит лишением прав. Такие последствия для водителей, которые покинули место аварии, назвал автоюрист Дмитрий Славнов. Его слова приводит RT.

Как заявил эксперт, уехавшие с места ДТП рискуют попасть под вторую часть статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

«Которая регламентирует от года до полутора лет лишение права управления. Что необходимо сделать? Позвонить в 112. Во-первых, дежурный может связаться с собственником, чтобы тот вышел, дождались инспекторов, оформили. Если до собственника дозвониться невозможно, то приедет наряд ГИБДД, оформит как одну машину, как одиночку и, соответственно, вынесет материалы», — пояснил эксперт.

Побег с места аварии приведет к тому, что машину поставят в розыск, и ее собственника и виновника обязательно найдут. Поэтому необходимо дождаться инспекторов, оформить ДТП и только тогда ехать по своим делам.

