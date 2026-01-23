Названы пути ввоза в Россию машин ушедшего японского бренда

«Автостат»: В 2025-м каждая вторая ввезенная в Россию Toyota ехала из Киргизии

В 2025-м каждая вторая ввезенная в Россию Toyota была импортирована из Киргизии. Пути ввоза в страну машин ушедшего японского бренда назвал глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По имеющимся данным, за год в страну ввезли 127,8 тысячи автомобилей Toyota. Четверть были новыми (30,3 тысячи штук, плюс 40 процентов в годовом выражении), а остальные — подержанные (97,5 тысячи штук, плюс шесть процентов год к году). Поставки выросли на 12 процентов в сравнении с 2024-м.

Большая часть ввезенных новых автомобилей (более 80 процентов) была собрана в Китае. Среди подержанных на долю китайской сборки пришлось лишь 13,3 процента, в то время как авто японской сборки составили 83,5 процента.

Половина поставок новых машин (49,8 процента) была совершена через Киргизию. Треть (33,8 процента) автомобилей ввезли напрямую из Китая. Небольшая часть была импортирована напрямую из Японии, а также через Беларусь и Грузию.

Большая часть подержанных Toyota (71 процент) поступила напрямую из Японии. Также их завозили из Китая (15 процентов), Эмиратов (4,2 процента), Грузии (2,8 процента) и Южной Кореи (2,2 процента).

После ухода крупных глобальных автопроизводителей с авторынка страны россияне не потеряли интерес к их продукции. Список десяти самых востребованных возглавила Toyota. Количество регистраций автомобилей этой марки увеличилось на 40 процентов и достигло 29 144 единиц. Следом идет BMW с 16 742 машинами, что на 42 процента больше показателя предыдущего года.