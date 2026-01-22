Реклама

Названы самые востребованные россиянами некитайские автобренды

Аналитик Целиков перечислил 10 самых популярных глобальных марок машин в России
Марина Аверкина

Фото: Michaela Rehle / Reuters

После ухода крупных глобальных автопроизводителей с авторынка страны россияне не потеряли интерес к их продукции. Каждый десятый новый автомобиль в России в 2025 году не имел отношения к китайским, российским или белорусским брендам, сообщил аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Речь про 130 тысяч машин, которые относятся к так называемой «глобальной альтернативе». Список десяти самых востребованных возглавила Toyota. Количество регистраций автомобилей этой марки увеличилось на 40 процентов и достигло 29 144 единиц. Следом идет BMW с 16 742 машинами, что на 42 процента больше показателя предыдущего года.

В первую пятерку также попали Kia (10 181 единица), Mercedes-Benz (9430) и Hyundai (8745). В случае корейских марок зафиксировано снижение продаж на 39-41 процент, но у немецкого производителя премиальных автомобилей отмечается рост на 35 процентов.

Замыкают десятку самых популярных у россиян глобальных марок Volkswagen (7812 единиц), Mazda (6907), Skoda (5951), Lexus (4875) и Audi (4556).

«Пожалуй, это топ-10 самых сильных автомобильных брендов в умах россиян. Любовь к ним не отбить никаким утильсбором», — подытожил эксперт. При этом он отметил, что практически половина (49,1 процента) от общего числа этих автомобилей мировых марок была собрана на заводах в Китае.

Ранее эксперты назвали скорость износа батарей электрокаров.

