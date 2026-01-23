Реклама

11:41, 23 января 2026Авто

Названы сроки появления на российских дорогах беспилотных машин

Минтранс: Беспилотные машины и трамваи появятся в России с 1 сентября 2027 года
Вячеслав Агапов

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Беспилотные машины и трамваи появятся в России с 1 сентября 2027 года. Такие сроки называют в проекте федерального закона за авторством Минтранса РФ, сообщает газета «Известия».

В рамках проекта закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах» на дорогах и трамвайных путях могут появиться высокоавтоматизированные транспортные средства (ВАТС). Документ подразумевает эксплуатацию беспилотных автомобилей — в том числе четвертого (система управляет ТС полностью в заранее определенных зонах) и пятого (по любым маршрутам) уровней автономности.

Беспилотные автомобили смогут работать только при подключении к обязательному сервису дистанционной поддержки — при потере связи с ним они должны выполнить «маневр минимального риска» для минимизации рисков ДТП и обеспечения безопасности дорожного движения.

Сейчас ВАТС используют лишь в нескольких регионах страны и только на определенных дорогах — в рамках двух экспериментальных правовых режимов на трассах М-11 «Нева» и ЦКАД.

В ведомстве полагают, что повсеместное использование беспилотных автомобилей увеличит скорость доставки грузов на треть (плюс 30 процентов), снизит риск аварий на 20 процентов и сократит расходы на топливо и комплектующие. Экономия в год при отсутствии водителя за рулем составит около 16 миллионов рублей уже при парке подобных машин в количестве 100 штук.

Как ранее заявил заместитель директора перевозчика, президент ассоциации «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов, за первые девять месяцев 2025 года объем автономных перевозок между Москвой и Санкт-Петербургом компании ПЭК вырос в 2,6 раза в годовом выражении, до 5,86 тысячи тонн грузов. Даже с учетом того, что в кабине все время находится инженер-испытатель, экономия достигается за счет более эффективного использования самой техники.

