Официальный курс доллара опустился ниже 76 рублей

ЦБ РФ установил официальный курс доллара на уровне 75,92 рубля, евро — 89,06

Официальный курс доллара продолжил снижаться, опустившись ниже 76 рублей, — Банк России снизил его на 12 копеек, установив на 24-26 января на уровне 75,92 рубля. Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте регулятора данные.

Евро после резкого падения накануне поднялся на 27 копеек, до 89,06 рубля.

Рубль показывает смешанную динамику недалеко от многонедельных максимумов в ожидании развития геополитической новостной повестки после прошедших ночью российско-американских переговоров по поводу урегулирования украинского конфликта, пишет Reuters, отмечая, что против российской валюты при этом «может играть отмечаемое участниками рынка сокращение продаж экспортной выручки», а также спрос тех же импортеров на значительно подешевевшие доллары и евро.

В то же время поддержку рублю продолжает оказывать приближение пика налоговых платежей экспортеров, который приходится на следующую среду, 28 января, подчеркивает эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин.