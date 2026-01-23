Реклама

17:47, 23 января 2026

Официальный курс доллара опустился ниже 76 рублей

ЦБ РФ установил официальный курс доллара на уровне 75,92 рубля, евро — 89,06
Дмитрий Воронин
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Официальный курс доллара продолжил снижаться, опустившись ниже 76 рублей, — Банк России снизил его на 12 копеек, установив на 24-26 января на уровне 75,92 рубля. Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте регулятора данные.

Евро после резкого падения накануне поднялся на 27 копеек, до 89,06 рубля.

Рубль показывает смешанную динамику недалеко от многонедельных максимумов в ожидании развития геополитической новостной повестки после прошедших ночью российско-американских переговоров по поводу урегулирования украинского конфликта, пишет Reuters, отмечая, что против российской валюты при этом «может играть отмечаемое участниками рынка сокращение продаж экспортной выручки», а также спрос тех же импортеров на значительно подешевевшие доллары и евро.

В то же время поддержку рублю продолжает оказывать приближение пика налоговых платежей экспортеров, который приходится на следующую среду, 28 января, подчеркивает эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин.

