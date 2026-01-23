Оценено влияние льготной ипотеки на рынок жилья

«Циан»: Спрос на вторичное жилье в городах с семейной ипотекой вырос на 40 %

Спрос на вторичное жилье в российских городах, где семейная ипотека доступна для покупки не только новостроек, во втором полугодии 2025 года вырос на 40 процентов, в то время как в среднем по стране — только на 16 процентов. О влиянии льготных кредитов на жилье на рынок пишет РИА Новости со ссылкой на данные «Циан».

Расширение программы на вторичный рынок в ряде городов увеличило общее число сделок на один процент. При этом за год средняя цена «квадрата» в малых и средних городах с доступной для покупки «вторички» ипотекой выросла на девять процентов против семи процентов по России. Дороже всего оказалось жилье в населенных пунктах Краснодарского края и Крыма (Геленджик, Туапсе, Саки), а также Крайнего Севера и Дальнего Востока (Свободный, Северобайкальск, Певек).

С 1 января 2026 года в список городов, которые затронуло расширение, вошел 891 населенный пункт. Согласно условиям, чтобы попасть под расширение программы, в городе должно строиться не более двух домов, а покупаемые квартиры должны находиться в домах не старше 20 лет.

Ранее юрист Ирина Нигматуллина призвала россиян не тянуть с покупкой жилья. По ее словам, цены на квартиры продолжают расти, и с рынка быстро уходят ликвидные варианты.