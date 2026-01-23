В России рассказали об ожиданиях от трехсторонней встречи с США и Украиной

Сенатор Джабаров: У России позитивный настрой на трехсторонние переговоры

У России позитивный настрой на трехсторонние переговоры с американской и украинской делегациями, однако позиция Киева вызывает подозрения, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об ожиданиях он рассказал «Ленте.ру».

По словам сенатора, основная позиция России по мирному урегулированию обозначена — без территориальных уступок толка от переговоров не будет. Если Украина на это пойдет, то состоится работа в этом направлении, указал спикер.

«Но я подозреваю, что Украина опять попытается всех обмануть, то есть сделать вид, что готова к переговорам, как это было в Стамбуле, может быть, что-то парафирует, а потом потихонечку опять заткнутся. Очень большие подозрения вызывает позиция украинской делегации. Посмотрим, на что они настроены, на реальные переговоры либо опять на то, чтобы обмануть весь мир», — высказался Джабаров.

Ранее помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил о том, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей России, США и Украины.

