Экономика
20:16, 23 января 2026Экономика

Жителей российского города лишили воды на неделю

Жители Партизанска сидят неделю без воды
Виктория Клабукова

Фото: BlurryMe / Shutterstock / Fotodom

Жители города Партизанска в Приморском крае неделю сидят без воды. О ситуации пишет Telegram-канал Mash.

Отключение ресурса происходило постепенно — самые удачливые остались без воды только три дня назад, у других же вода отсутствует седьмой день. Подвоз воды к домам не организован: горожанам приходится покупать воду в пятилитровых бутылях и топить уличный снег.

По словам местных жителей, проблемы с водоснабжением в городе тянутся еще с лета. Тогда власти оправдывали отсутствие воды аномальной жарой. В данный момент ведутся работы по углублению русла реки и чистке трубопровода, однако сроки постоянно переносят, объясняя все сильными морозами и падением уровня воды в водоеме.

Ранее без горячей воды и газа оставили жителей нескольких домов в другом российском городе, Калуге. Подключения ресурса горожане ждали неделю.

