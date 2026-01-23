Жителей российского города лишили воды на неделю

Жители Партизанска сидят неделю без воды

Жители города Партизанска в Приморском крае неделю сидят без воды. О ситуации пишет Telegram-канал Mash.

Отключение ресурса происходило постепенно — самые удачливые остались без воды только три дня назад, у других же вода отсутствует седьмой день. Подвоз воды к домам не организован: горожанам приходится покупать воду в пятилитровых бутылях и топить уличный снег.

По словам местных жителей, проблемы с водоснабжением в городе тянутся еще с лета. Тогда власти оправдывали отсутствие воды аномальной жарой. В данный момент ведутся работы по углублению русла реки и чистке трубопровода, однако сроки постоянно переносят, объясняя все сильными морозами и падением уровня воды в водоеме.

