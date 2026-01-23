Пассажирский самолет попал в аварийную ситуацию в небе над Европой сразу после взлета

Вылетевший из Лондона самолет Lufthansa подал сигнал об аварийной ситуации

Вылетевший из аэропорта в Европе пассажирский самолет попал в аварийную ситуацию сразу после взлета. Об этом сообщило издание Daily Star.

Авиаинцидент произошел 22 января на рейсе авиакомпании Lufthansa из Лондона, Великобритания, в Мюнхен, Германия. Airbus A320 на расстоянии 4,2 тысячи метров от земли прекратил набор высоты в небе и развернулся обратно.

Уточняется, что экипаж воздушного судна подал диспетчерам сигнал Squawk 7700, который соответствует технической неисправности. Борт благополучно приземлился. Его встретили на взлетной полосе службы авиагавани. Пассажирам оказали помощь на месте.

