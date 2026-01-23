Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:32, 23 января 2026Путешествия

Пассажирский самолет попал в аварийную ситуацию в небе над Европой сразу после взлета

Вылетевший из Лондона самолет Lufthansa подал сигнал об аварийной ситуации
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Arne Dedert / Pool via Reuters

Вылетевший из аэропорта в Европе пассажирский самолет попал в аварийную ситуацию сразу после взлета. Об этом сообщило издание Daily Star.

Авиаинцидент произошел 22 января на рейсе авиакомпании Lufthansa из Лондона, Великобритания, в Мюнхен, Германия. Airbus A320 на расстоянии 4,2 тысячи метров от земли прекратил набор высоты в небе и развернулся обратно.

Уточняется, что экипаж воздушного судна подал диспетчерам сигнал Squawk 7700, который соответствует технической неисправности. Борт благополучно приземлился. Его встретили на взлетной полосе службы авиагавани. Пассажирам оказали помощь на месте.

Ранее противообледенительная жидкость затопила самолет и сорвала вылет. Инцидент произошел с бортом Delta Air Lines.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ готовят новую линию обороны на фоне переговоров в Абу-Даби. Как это связано с требованием Москвы вывести войска из Донбасса?

    Путин отправил шефа ГРУ на переговоры с Украиной и США. Чем известен адмирал Костюков

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Стоимость серебра впервые стала трехзначной

    Продажи премиум-автомобилей в России обрушились

    Причастность девушки к похищению российского подростка проверят

    Российский город целиком остался без отопления

    Врач оценил эффективность чайных пакетиков при лечении глаз

    Опытная путешественница назвала лучшие места в мире для «девчачьих поездок»

    Лед побил автомобили в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok