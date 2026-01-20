Противообледенительная жидкость затопила самолет в США и сорвала вылет

Противообледенительная жидкость затопила самолет авиакомпании Delta Air Lines в США и сорвала вылет. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что борт готовился вылету из аэропорта Нью-Йорка в Джексонвилл днем 18 января. Из-за мороза и снегопада множество самолетов пришлось подвергнуть противообледенительной обработке. Однако жидкость проникла в салон лайнера Delta и затопила пол.

Пилотам пришлось вернуться к выходу на посадку и высадить пассажиров. Борт отправился в город назначения с трехчасовым опозданием.

