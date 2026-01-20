Реклама

20:20, 20 января 2026

Противообледенительная жидкость затопила самолет в США и сорвала вылет

PYOK: Противообледенительная жидкость затопила самолет Delta Air Lines в США
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Joseph Frascati / Reuters

Противообледенительная жидкость затопила самолет авиакомпании Delta Air Lines в США и сорвала вылет. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что борт готовился вылету из аэропорта Нью-Йорка в Джексонвилл днем 18 января. Из-за мороза и снегопада множество самолетов пришлось подвергнуть противообледенительной обработке. Однако жидкость проникла в салон лайнера Delta и затопила пол.

Пилотам пришлось вернуться к выходу на посадку и высадить пассажиров. Борт отправился в город назначения с трехчасовым опозданием.

Ранее самолет авиакомпании American Airlines развернулся в воздухе из-за технической неисправности. На борту лайнера сломались туалеты.

