Получившую перелом таза при крушении катера в Таиланде россиянку эвакуируют

Пострадавшую при крушении катера в Таиланде туристку из России отправят домой

Получившую перелом таза при крушении катера в Таиланде россиянку отправят домой в бизнес-классе. Об этом сообщает TourDom.

Такое решение было принято после консультации с лечащим врачом. Туристка из России получила серьезные сочетанные травмы, которые затрудняют ее транспортировку. Пострадавшей необходимо оставаться в горизонтальном положении, поэтому страховщик решил оплатить ей билет в VIP-зоне самолета с откидными креслами. Девушку эвакуируют в Новосибирск, она продолжит лечение и реабилитацию по месту жительства.

Ранее стало известно, что катер и рыболовный траулер столкнулись в Андаманском море 11 января. На борту туристического судна находились 52 путешественника и 3 члена экипажа. Одна россиянка не выжила.