Из жизни
08:00, 23 января 2026

Порномодели рассказали о самых странных просьбах поклонников

Олег Парамонов
Фото: Mike_O / Shutterstock / Fotodom

Модели платформы OnlyFans рассказали о самых странных просьбах, которые они получали от поклонников. Об этом пишет издание The Tab.

Многие запросы оказались связаны с ногами. «Один парень хотел, чтобы я притворилась, будто медленно наступаю на улиток», — говорится в одном из комментариев. Другой подписчик просил снять видео, где девушка изображает, будто босиком ведет автомобиль с неисправными тормозами.

Отдельную категорию составляют пожелания, связанные с едой. По словам одной из моделей, клиент хотел, чтобы она ела сырой стейк голыми руками и рычала, словно дикое животное. «Но больше всего меня шокировала просьба проглотить живую золотую рыбку», — призналась другая участница обсуждения.

Модели OnlyFans утверждают, что встречаются и более странные заказы. По их словам, есть люди, которые просят налить сироп и взбитые сливки в пупок или издавать звуки подмышками. Один клиент обещал заплатить девушке за видео, в котором она в одежде забирается в наполненную ванну и лежит в воде десять минут.

Ранее порномодель Бонни Блю заявила, что самые странные запросы и желания бывают у очень состоятельных людей. «Видимо, чем больше у тебя денег, тем более странным ты можешь быть», — предположила она.

