Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:31, 23 января 2026Интернет и СМИ

Потомок каннибалов рассказал о вселяющих ужас трофеях родственников

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Меч мандау. Архивное фото

Меч мандау. Архивное фото. Фото: arbiyansyach jueng / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Ayam_goreng_kalasan, принадлежащий к даякам — племени аборигенов с острова Калимантан (он же — Борнео), — признался, что некоторые его предки в прошлом практиковали каннибализм. С тех времен в его семье сохранились жуткие реликвии.

«В доме моих бабушки и дедушки есть несколько высушенных человеческих голов. У нас их нет, но зато есть традиционный меч мандау. Как мне сказал отец, его не следует доставать из ножен, потому что в этом случае придется кого-нибудь порезать, чтобы засунуть в ножны обратно», — рассказал потомок каннибалов о вселяющих ужас трофеях родственников.

Он констатировал, что каннибализм практически перестали практиковать в первой половине XX века — аккурат после начала активной миссионерской деятельности христиан на Калимантане. Тем не менее, отдельные эпизоды могли происходить в ходе конфликта с соседним племенем, случившегося в конце 1990-х годов.

Ранее мужчина из США рассказал о том, как вместе с друзьями cъел тако с собственной ногой. По словам американца, ногу ему ампутировали после ДТП.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Путина и Уиткоффа прошли за закрытыми дверьми Кремля. Что успели обсудить стороны за 3,5 часа?

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    Некоторым россиянам предсказали 20-процентный рост зарплат

    США вышли из ВОЗ с неоплаченным долгом

    Потомок каннибалов рассказал о вселяющих ужас трофеях родственников

    Россиянам рассказали о способах получить компенсацию за переработки на удаленке

    Найден простейший способ снизить риск смерти от рака

    Экс-аналитик ЦРУ предложил Европе извиниться перед Россией

    Трамп обратился к Зеленскому с новым мрачным посланием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok