Военный эксперт Киселев: Штурм Константиновки начнется не раньше середины весны

Штурм Константиновки Вооруженными силами (ВС) России начнется не раньше середины весны из-за проблем с логистикой и погодными условиями. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Виталий Киселев.

В частности, аналитик указал, что перспективы начала боев за застройку населенного пункта «исчисляются месяцами, а полноценный штурм возможен не раньше середины весны». По его словам, причиной тому является не только фактор погоды, но и сохранение в Константиновке значительных резервов гарнизона, которые украинское командование пока не израсходовало.

«Сейчас основная задача — занять ключевые высоты на подступах к городу, чтобы эффективно наводить артиллерию и дроны. Даже с юга наша пехота продвигается к Константиновке уже больше шести месяцев, и это продвижение дается очень тяжело», — резюмировал собеседник.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ослабленные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежедневно, по несколько раз, контратакуют в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР). При этом он подчеркнул, что инициатива полностью на стороне армии РФ и попытки украинских войск занять утраченные позиции являются провальными.