Премьер Венгрии ответил на слова Зеленского о «подзатыльнике»

Орбан ответил на слова Зеленского про подзатыльник фразой «перешел черту»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко ответил на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что глава киевского режима «перешел черту». Об этом политик написал в социальной сети X.

«Нет ничего нового в том, что по мере приближения выборов в Венгрии он снова поставил под прицел венгерское правительство. Однако удивительно то, что в своей речи он также раскритиковал всех остальных европейских лидеров», — отметил Орбан.

Политик добавил, что вся финансовая помощь ЕС Украине уходит впустую, так как Зеленский не способен правильно ее использовать.

Ранее в выступлении в Давосе на Всемирном экономическом форуме украинский лидер заявил, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльника», а также попытался высмеять оборонные возможности Европы.