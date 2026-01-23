Прилетевший в Россию иностранный бортпроводник впервые увидел снег и снял реакцию на видео

Бортпроводник иностранной авиакомпании Qatar Airways прилетел рабочим рейсом в Россию, где впервые увидел снег и снял свою реакцию на видео. Кадрами он поделился на своей странице @santipulido94 в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На записи мужчина в форме члена экипажа направляется к машине вместе с коллегами. Он искренне восхищается морозом в Москве. В подписи к видео автор добавил, что успел пообщаться с застенчивыми, но очень дружелюбными россиянами, и намерен вернуться в РФ в качестве туриста.

В комментариях российские пользователи поприветствовали бортпроводника. «Будем рады видеть вас в качестве туриста!», «Обязательно возвращайтесь», «Добро пожаловать!» — писали юзеры.

Ранее работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России показала на видео, как делает легендарный макияж сотрудниц перевозчика, и восхитила подписчиков. По словам автора видео, с этим макияжем она пришла на собеседование в Emirates и получила работу.