Российская стюардесса показала легендарный макияж Emirates и восхитила подписчиков

Работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России показала на видео, как делает легендарный макияж сотрудниц перевозчика, и восхитила подписчиков. Ролик она разместила на своей странице @ayariimm в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора видео, с этим макияжем она пришла на собеседование в Emirates и получила работу. Она выровняла тон лица, ярко накрасила глаза, нарисовав стрелки, а в финале подвела губы карандашом и нанесла красную помаду, которая является визитной карточкой сотрудниц перевозчика.

Пользователи восхитились красотой стюардессы и заметили, что ей очень идет макияж. «Как же вы мне нравитесь. Мои дочки тоже хотят в будущем стать стюардессами», «Красавица», «Восхищаюсь тобой», — писали юзеры.

Ранее другая работающая в Emirates стюардесса из России раскрыла жесткие требования к внешности бортпроводниц в сфере авиации. По словам автора ролика, нельзя стать стюардессой, если любишь свободно самовыражаться через внешность — красить волосы в яркие цвета, делать пирсинг.